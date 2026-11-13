UGM Bentuk Tim Pencari Fakta Buntut Penanganan Demo 10 November

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama perguruan tinggi lainnya untuk menemukan fakta-fakta di balik peristiwa pascaunjuk rasa pada 10 November 2026.

Mahasiswa dan jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar demonstrasi di kawasan Malioboro untuk memperingati Hari Pahlawan pada Selasa siang (10/11).

Namun, malam harinya sempat terjadi kericuhan. Polisi dan tentara memukul mundur massa aksi dari kawasan Sumbu Filosofi. Bentrokan bahkan sempat terjadi di sekitar kampus UGM.

Buntut dari peristiwa tersebut, 157 orang ditahan polisi. Satu ditetapkan sebagai tersangka, dua diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, dan sisanya dilepaskan.

UGM menilai proses pencarian fakta perlu dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito mengatakan pembentukan TGPF bagian dari tanggung jawab kampus untuk melindungi civitas academica.

Menurut Arie, pendekatan berbasis bukti penting agar respons terhadap suatu peristiwa tidak dibangun berdasarkan spekulasi semata.

“Sikap ilmiah itu penting karena setiap keputusan, termasuk keputusan negara, harus berdasarkan data,” katanya, Kamis (12/11).