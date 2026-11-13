Penyadapan Ilegal Ancam Demokrasi, Pakar UGM: Berpotensi Menuju Totalitarianisme

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Praktik penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas dinilai tidak lagi sebatas pelanggaran privasi atau persoalan teknis penegakan hukum.

Lebih jauh, kewenangan penyadapan yang tidak diatur secara tegas berpotensi menjadi ancaman serius yang menggerogoti sendi-sendi demokrasi.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Diskusi Pojok Bulaksumur edisi November di Selasar Barat, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (12/11/2026).

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Guru besar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad menilai penyadapan berskala luas yang menyimpang dari koridor hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk pembegalan demokrasi.

Pasalnya, sasaran penyadapan kerap diduga menyasar elemen-elemen krusial dalam sistem demokrasi, mulai dari pejabat negara, pimpinan partai politik, anggota legislatif, jurnalis, hingga aktivis dan organisasi masyarakat sipil.

“Kalau skala penyadapannya itu sangat luas dan sifatnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum, saya membacanya ini justru bukan hanya sekadar kasus penyadapan, tetapi pembegalan demokrasi,” tegas Nyarwi.

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Menurut Nyarwi, dampak penyadapan ilegal menciptakan efek gentar di tengah masyarakat.

Publik maupun jurnalis berpotensi melakukan swasensor karena merasa ruang komunikasinya diawasi.