Celah Regulasi Penyadapan Jadi Sorotan, Pakar Hukum UGM Usul Moratorium

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tumpang tindih regulasi dan lemahnya mekanisme pengawasan dalam praktik penyadapan di Indonesia dinilai membuka celah penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam hak konstitusional warga negara.

Kondisi ini memunculkan desakan perlunya moratorium atau penghentian sementara seluruh aktivitas penyadapan hingga payung hukum yang komprehensif dan tegas resmi diberlakukan.

Gagasan tersebut mencuat dalam Diskusi Pojok Bulaksumur edisi November di Selasar Barat, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (12/11).

Pakar hukum pidana UGM Muhammad Fatahillah Akbar menyoroti bahwa aturan penyadapan di Indonesia saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang tanpa standarisasi yang jelas.

Ia mencontohkan Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penyadapan untuk penegakan hukum, tetapi aturan teknis turunannya yang didelegasikan ke peraturan pemerintah telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembatalan tersebut merujuk pada prinsip konstitusional bahwa pembatasan hak asasi manusia harus diatur setingkat undang-undang.

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Akibat ketidakjelasan aturan teknis tersebut, batas kewenangan, jenis tindak pidana yang dapat disadap, hingga prosedur pelaksanaannya menjadi rawan penyimpangan.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, Akbar mengusulkan dilakukannya moratorium penyadapan.