Komnas HAM Cek CCTV UGM, Terlihat Gas Air Mata

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan fakta bahwa tembakan gas air mata aparat masuk ke dalam area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) saat kericuhan pascademonstrasi Hari Pahlawan, Selasa (10/11) malam.

Temuan ini terungkap dari penelusuran rekaman kamera pengawas (CCTV) milik kampus serta olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan Komnas HAM pada Jumat (13/11).

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan pihaknya telah mengantongi runtutan peristiwa kericuhan dari hasil olah TKP di Bundaran UGM, DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer, serta keterangan mahasiswa yang menjadi korban.

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“Tadi juga sudah diputarkan rekaman CCTV dari UGM, terutama yang dari pukul 21.00 WIB sampai dini hari. Kami bisa melihat bagaimana gempuran gas air mata yang masuk ke UGM tadi,” ujar Anis seusai menemui pihak UGM, Jumat (13/11).

Meski sudah mengantongi bukti visual tersebut, Komnas HAM belum membeberkan kesimpulan akhir penyelidikan.

Anis menyatakan pihaknya masih akan merampungkan analisis sebelum menerbitkan rekomendasi resmi kepada kepolisian dan pihak terkait lainnya.

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“Hasilnya nanti. Kami akan memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada para pihak tertentu seperti aparat kepolisian dan yang lainnya,” ujar Anis.

Temuan Komnas HAM ini bertolak belakang dengan pernyataan Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo.