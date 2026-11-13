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Sempat Diangkut ke Polda DIY, Puluhan Sepeda Motor Massa Aksi Dikembalikan

Jumat, 13 November 2026 – 19:00 WIB
Sempat Diangkut ke Polda DIY, Puluhan Sepeda Motor Massa Aksi Dikembalikan - JPNN.com Jogja
Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari. Foto: Humas Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengembalikan 67 unit sepeda motor milik warga dan massa aksi yang sempat tertinggal di lokasi kericuhan pascademonstrasi di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Selasa (10/11) lalu.

Puluhan kendaraan roda dua tersebut sebelumnya diangkut petugas ke markas kepolisian bersamaan dengan proses pengamanan massa aksi saat kericuhan terjadi.

Pengembalian seluruh unit motor itu dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY pada Kamis (12/11).

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Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari memastikan bahwa proses pengembalian kendaraan dilakukan secara transparan setelah petugas merampungkan tahapan pendataan dan verifikasi bukti kepemilikan.

"Sebanyak 67 unit sepeda motor sudah diserahkan kembali secara keseluruhan. Kami berupaya memastikan proses ini berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan kendaraannya," ujar Novita, Kamis (12/11).

Novita menegaskan bahwa seluruh kendaraan yang diamankan tetap dirawat dan ditangani sesuai prosedur operasional yang berlaku.

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Selain itu, kepolisian memastikan pemilik kendaraan tidak dipungut biaya sepeser pun dalam proses pengambilan tersebut.

Menurut Novita, langkah pengembalian secara terbuka dan gratis ini merupakan wujud komitmen jajaran Polda DIY untuk memastikan penanganan barang di lokasi kejadian dilakukan secara akuntabel dan sesuai aturan. (mcr25/jpnn)

Polda DIY mengembalikan puluhan unit sepeda motor milik massa aksi yang tertinggal di lokasi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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