JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Dispertaru Sleman Sebut Banyak Sawah Beralih Jadi Semak Belukar

Dispertaru Sleman Sebut Banyak Sawah Beralih Jadi Semak Belukar

Jumat, 13 November 2026 – 19:15 WIB
Dispertaru Sleman Sebut Banyak Sawah Beralih Jadi Semak Belukar - JPNN.com Jogja
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman Dona Saputra Ginting. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman mencatat alih fungsi lahan paling tinggi terjadi di Kapanewon Depok.

Kepala Dispertaru Sleman Dona Saputra Ginting mengatakan alih fungsi lahan sawah mencapai 1.500-an hektare.

Angka tersebut tercatat dalam rentang 2022 sampai 2026.

Baca Juga:

Dona mengatakan Dispertaru Sleman mendapatkan data masif alih fungsi lahan tersebut pada September lalu.

"Setelah dilihat data detailnya ternyata alih fungsi itu yang banyak bukan dari sawah menjadi rumah, tetapi dari sawah menjadi semak belukar," kata Dona, Rabu (11/11).

Dona menganggap sawah yang telah diwariskan tidak digarap oleh penerusnya sehingga lahan tersebut terbengkalai.

Baca Juga:

"Pada saat sudah diwariskan, sama anaknya atau cucunya malah tidak digunakan sebagai sawah. Cuma dibiarkan saja," ujarnya.

Lahan pertanian di Sleman sendiri menjadi perhatian serius dispertaru dalam merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Alih fungsi lahan sawah banyak terjadi di Kecamatan Depok, Sleman. Bukan menjadi rumah, tetapi semak belukar.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   alih fungsi lahan sleman dispertaru sleman depok sleman alih fungsi lahan Sawah perda rtrw

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU