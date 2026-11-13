Dispertaru Sleman Sebut Banyak Sawah Beralih Jadi Semak Belukar

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman mencatat alih fungsi lahan paling tinggi terjadi di Kapanewon Depok.

Kepala Dispertaru Sleman Dona Saputra Ginting mengatakan alih fungsi lahan sawah mencapai 1.500-an hektare.

Angka tersebut tercatat dalam rentang 2022 sampai 2026.

Dona mengatakan Dispertaru Sleman mendapatkan data masif alih fungsi lahan tersebut pada September lalu.

"Setelah dilihat data detailnya ternyata alih fungsi itu yang banyak bukan dari sawah menjadi rumah, tetapi dari sawah menjadi semak belukar," kata Dona, Rabu (11/11).

Dona menganggap sawah yang telah diwariskan tidak digarap oleh penerusnya sehingga lahan tersebut terbengkalai.

"Pada saat sudah diwariskan, sama anaknya atau cucunya malah tidak digunakan sebagai sawah. Cuma dibiarkan saja," ujarnya.

Lahan pertanian di Sleman sendiri menjadi perhatian serius dispertaru dalam merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).