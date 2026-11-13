11 Polisi Diperiksa Propam Terkait Penanganan Unjuk Rasa 10 November

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memeriksa sebelas personel kepolisian terkait dugaan pelanggaran prosedur saat mengamankan aksi unjuk rasa Hari Pahlawan yang berujung ricuh di Yogyakarta pada Selasa (10/11) malam.

Kepala Bidang Propam Polda DIY Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi menyatakan proses pemeriksaan terhadap belasan anggota tersebut masih terus berjalan di internal kepolisian.

Ia membuka kemungkinan jumlah personel yang diperiksa akan bertambah seiring berjalannya penyelidikan.

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"Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak sebelas personel. Tentunya ini sampai saat ini pun kami masih berproses terus. Ada kemungkinan nanti personel yang diambil keterangan ini bertambah," kata Satya di Sleman, Jumat (13/11).

Untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut, Bidpropam memperluas pengumpulan bukti dengan menganalisis berbagai rekaman video.

Analisis dilakukan terhadap rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kericuhan, laporan warga, hingga potongan video yang beredar luas di media sosial.

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Terkait jenis pelanggaran yang disangkakan kepada ke-11 personel tersebut, Satya mengaku pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah mengarah pada pelanggaran disiplin atau kode etik.

Kepastian status pelanggaran baru akan diputuskan setelah seluruh bukti terkumpul dan dibahas dalam gelar perkara.