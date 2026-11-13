Hendak Menggali Kolam, Pekerja di Bantul Malah Menemukan Benda Bersejarah

jogja.jpnn.com, BANTUL - Benda yang diduga merupakan peninggalan bersejarah berupa struktur batu bata kuno ditemukan di kawasan Desa Wisata Kaji, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Temuan tersebut kini tengah diamankan oleh pemerintah daerah setempat sambil menunggu kajian arkeologis lebih lanjut.

Kepala Seksi Warisan Budaya Benda Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Bantul Elfi Wachid Nurrahman memaparkan penemuan ini bermula saat para pekerja tengah melakukan aktivitas penggalian menggunakan alat berat jenis ekskavator di lahan seluas 4.000 meter persegi untuk pembuatan kolam.

Saat pengerukan mencapai kedalaman sekitar dua meter, ekskavator mengangkat tumpukan struktur batu bata kuno.

Tidak jauh dari titik tersebut, pekerja juga mendapati sebuah lumpang batu.

"Mengangkat struktur bata kuno di sekitar kedalaman dua meter dan menemukan lumpang batu di lokasi yang tidak jauh dari temuan batu bata kuno," ujar Elfi di Bantul, Jumat (13/11).

Laporan resmi mengenai temuan tersebut kemudian diterima oleh Disbud Bantul dari Pemerintah Kalurahan Gilangharjo pada Selasa (3/11).

Menindaklanjuti laporan itu, tim Disbud Bantul langsung terjun melakukan survei lapangan keesokan harinya, Rabu (4/11), guna memverifikasi kondisi temuan sekaligus memberikan arahan pengamanan awal kepada perangkat kalurahan.