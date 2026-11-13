Daerah di Bantul yang Rawan Bencana Saat Musim Hujan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memetakan sejumlah wilayah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam memasuki musim pancaroba dan musim hujan.

Empat wilayah di kawasan perbukitan dan sekitarnya menjadi fokus utama kewaspadaan terhadap potensi tanah longsor serta banjir.

Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan, Rehabilitasi, dan Konstruksi BPBD Bantul Antoni Hutagaol menyebut bahwa berdasarkan hasil pemetaan, wilayah yang paling berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi meliputi Kapanewon Pundong, Dlingo, Imogiri, dan sebagian wilayah Piyungan.

"Nah, daerah-daerah sana biasanya nanti yang sering ada hujan deras, dari atas nanti potensi banjir sama longsor," ujar Antoni di Bantul, Jumat (13/11).

Selain memetakan kawasan perbukitan yang rawan longsor dan banjir, BPBD Bantul juga menaruh perhatian pada wilayah perkotaan yang rentan mengalami bencana angin kencang dan pohon tumbang.

Sebagai langkah mitigasi, BPBD bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah memulai aksi pemangkasan ranting-ranting pohon yang dinilai membahayakan di sepanjang pinggir jalan raya, termasuk menindaklanjuti permohonan dari warga.

"Kami ada juga kegiatan bersifat mitigasi dengan memangkas pohon-pohon di pinggir jalan yang berpotensi membahayakan nanti kena angin kencang. Beberapa kemarin sudah ada juga permohonan-permohonan, ada juga masyarakat yang sudah mulai memangkas pohon," jelasnya.

Antoni memaparkan pemetaan dan langkah antisipasi ini merujuk pada perkembangan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).