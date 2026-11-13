Daya Tarik Tani Lestari Festival 2026: Panen Melon hingga Lomba Orang-Orangan Sawah

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Tani Lestari Festival 2026 resmi digelar di kawasan Jogja Agro Park, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mulai Jumat (13/11) hingga Sabtu (14/11).

Tak sekadar pameran hasil bumi biasa, festival yang didanai melalui Dana Keistimewaan (Danais) ini menawarkan pengalaman ruang interaktif yang memadukan inovasi teknologi pertanian modern dengan tradisi agraris dan pemberdayaan ekonomi warga.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY Aris Eko Nugroho menuturkan bahwa daya tarik utama acara ini terletak pada konsepnya yang partisipatif.

Pengunjung disuguhi 30 stan agrisat serta 20 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra Jogja Agro Park yang meramaikan Pasar Tumbaso (Tuwuh Ngremboko Ngembangno Deso).

"Festival ini tidak hanya menjadi tempat sekadar melihat pameran pertanian, tetapi menjadi ruang interaktif," ujar Aris di Kulon Progo, Jumat (13/11).

Ia menambahkan perhelatan ini juga dirancang agar keberadaan Jogja Agro Park memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Kalurahan Wijimulyo.

Keseruan festival kian terasa lewat aktivitas agrowisata langsung di lahan, seperti penanaman bibit buah unggul serta agenda panen bersama melon varietas unggulan MANDARA (Melon Andalan Daerah Istimewa Yogyakarta).

Sisi edukasi budaya turut dikemas secara atraktif untuk menarik minat pengunjung lintas generasi.