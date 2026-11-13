Progres Pembangunan Tol di Jogja Menjelang Nataru, DPR Ingatkan Aspek Keselamatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pembangunan infrastruktur tol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya menunjukkan kemajuan signifikan menjelang periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Sejumlah seksi strategis pada ruas Tol Yogyakarta-Bawen maupun Tol Yogyakarta-Solo tercatat hampir rampung seratus persen.

Berdasarkan data perkembangan proyek per September 2026, progres konstruksi Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1 ruas Sleman-Banyurejo telah mencapai 97,43 persen.

Di ujung lainnya, Seksi 6 ruas Ambarawa-Bawen sudah rampung 100 persen dan telah melewati tahapan Uji Laik Fungsi (ULF).

Kemajuan serupa juga terjadi pada proyek Tol Yogyakarta-Solo. Pada segmen Prambanan-Purwomartani, pengerjaan fisik dilaporkan sudah menyentuh angka sekitar 98 persen sejak Agustus 2026 lalu.

Merespons progres fisik yang hampir tuntas tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI GM Totok Hedi Santosa meminta pihak pengelola dan kontraktor pelaksana tidak hanya berfokus mengejar target pembukaan jalur, melainkan tetap mengutamakan standar keselamatan dan kesiapan operasional sebelum dilintasi masyarakat pada libur akhir tahun.

"Jangan sampai hanya mengejar target penyelesaian atau pembukaan jalan tol, tetapi aspek keselamatan dan pelayanan justru kurang diperhatikan. Masyarakat harus mendapatkan jaminan bahwa jalan yang digunakan benar-benar aman dan layak," kata Totok saat meninjau langsung perkembangan Tol Yogyakarta-Bawen di Gerbang Tol Banyurejo, Kabupaten Sleman, Jumat (13/11).

Menurut Totok, keberhasilan proyek infrastruktur strategis BUMN tidak semata-mata diukur dari tingginya angka penyelesaian fisik, tetapi juga kualitas pelayanan serta dampak ekonomi bagi warga sekitar.