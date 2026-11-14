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Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 14 November 2026

Sabtu, 14 November 2026 – 08:13 WIB
Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 14 November 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Cuaca Jogja pada hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu 14 November 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah berawan pada pagi dan siang hari. Memasuki sore hari, diprakirakan turun hujan hingga malam.

BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.

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Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 14 November 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Udara kabur
Malam: Hujan ringan

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2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Udara kabur
Malam: Hujan ringan

Berikut ini prakiraan cuaca di Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 14 November 2026.
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