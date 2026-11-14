Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Sabtu 14 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, yang hendak mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada akhir pekan ini dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh masing-masing Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres setempat.

Pada hari ini, Sabtu 14 November 2026, terdapat perbedaan jadwal operasional di tiga kabupaten tersebut.

Masyarakat diimbau mencermati waktu dan lokasi layanan sebelum berangkat agar tidak terkendala, terutama bagi warga Bantul karena layanan SIM Keliling pada Sabtu ini ditiadakan.

Berikut perincian lengkap jadwal dan lokasi pelayanan SIM di wilayah Sleman, Kulon Progo, dan Bantul hari ini:

1. Kabupaten Sleman (Satlantas Polresta Sleman)

Warga Sleman memiliki dua opsi pelayanan SIM pada hari Sabtu ini, yakni layanan reguler pagi hari di kantor Satpas dan layanan bus SIM Keliling pada malam hari:

Satpas Polresta Sleman: Beroperasi pada pagi hari mulai pukul 08.00–11.00 WIB.

Bus SIM Keliling Malam Hari: Berlokasi di Lobby Sleman City Hall (SCH) mulai pukul 19.00–21.00 WIB.

Catatan: Layanan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan SIMMADE (SIM Masuk Desa) tidak beroperasi pada hari ini.

2. Kabupaten Kulon Progo (Satlantas Polres Kulon Progo)

Sama halnya dengan Sleman, masyarakat Kulon Progo juga dapat mengakses layanan pada pagi maupun malam hari melalui program SIMENOR:

Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Beroperasi pada pagi hari mulai pukul 08.00–11.00 WIB.

SIMENOR (SIM Malam Minggu): Berlokasi di Depan Pemda Kulon Progo mulai pukul 18.00–21.00 WIB.

Catatan: Layanan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan SIMMADE hanya beroperasi pada hari kerja tertentu dan libur pada hari Sabtu.

3. Kabupaten Bantul (Satlantas Polres Bantul)

Bagi warga Bantul, layanan SIM Keliling hari ini tidak beroperasi (libur). Berdasarkan jadwal resmi Satlantas Polres Bantul untuk bulan November 2026, layanan SIM Keliling malam hari di Halaman Kantor Parasamya (Kantor Pemda Bantul) pukul 18.30–20.00 WIB hanya digelar pada Sabtu tanggal 7 dan 21 November 2026. Masyarakat Bantul dapat kembali mengakses layanan SIM Keliling terdekat pada Selasa, 17 November 2026 di Mall Pelayanan Publik (MPP) Komplek Pemda Manding pukul 08.00–10.00 WIB.

Persyaratan dan Ketentuan Layanan

Layanan bus SIM Keliling, SIMENOR, maupun SIMMADE hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.