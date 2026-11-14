Jadwal Film di Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 14 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menemani akhir pekan pada Sabtu, 14 November 2026, sejumlah jaringan bioskop di Yogyakarta seperti Cinema XXI dan CGV menayangkan deretan film pilihan dari berbagai genre.
Mulai dari drama lokal Laut Bercerita dan Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, komedi Gak Ada Matinya!, hingga film internasional seperti Godzilla Minus Zero, Ramayana - Director's Cut, dan Ebenezer siap menghibur para penikmat layar lebar.
Bagi masyarakat yang berencana menghabiskan malam Minggu di bioskop, berikut rincian lengkap jadwal penayangan serta harga tiket di lima lokasi bioskop populer di Yogyakarta hari ini:
1. Ambarrukmo Plaza (Amplas XXI)
Godzilla Minus Zero (R17+): 12.35, 17.25, 20.00 WIB
Laut Bercerita (R17+): 12.45, 15.20, 17.55, 20.30 WIB
Dewi Siluman Ular (R13+): 12.55, 17.05, 19.05, 21.05 WIB
Gak Ada Matinya (R17+): 13.10, 15.35, 18.00, 20.25 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R13+): 13.30, 15.55, 18.20, 20.45 WIB
GJLS: Berapi-Api (R13+): 14.55 WIB
Ebenezer: 15.10 WIB
2. Empire XXI Yogyakarta
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R13+): 11.40, 14.05, 16.30, 18.55, 21.20 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 11.55, 16.35, 21.15 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.15, 16.05, 19.55 WIB
Godzilla Minus Zero (R17+): 13.15, 15.50, 18.25, 21.00 WIB
Laut Bercerita (R13+): 13.35, 16.10, 21.05 WIB
Ebenezer (SU): 14.20, 19.00 WIB
Pulang Kampung: 18.45 WIB
3. Jogja City Mall (JCM XXI)
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R13+): 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 12.10, 16.20, 18.40, 21.00 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.15, 16.00, 19.45 WIB
Pasukan 1000 Janda (R13+): 12.20, 15.05, 17.50, 20.35 WIB
Godzilla Minus Zero (R17+): 12.50, 17.30, 20.00 WIB
Laut Bercerita (R13+): 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 WIB
Lagi Probation: Kerja Ngejar Apa Sih? (R13+): 14.30 WIB
Ebenezer: 15.20 WIB
4. CGV Pakuwon Mall Jogja (Hartono Mall)
Ramayana - Director's Cut (13+)
3D - 4DX (Rp110.000): 10.30, 17.05 WIB
3D - ScreenX (Rp72.000): 15.00 WIB
ScreenX 2D (Rp67.000): 11.00, 19.00 WIB
SphereX 2D (Rp57.000): 11.20, 15.20, 19.20 WIB
Velvet 2D (Rp220.000): 19.50 WIB
Godzilla Minus Zero (13+)
Regular 2D (Rp57.000): 11.00, 18.10 WIB
Velvet 2D (Rp220.000): 12.10, 17.10 WIB
4DX 2D (Rp105.000): 14.25, 21.00 WIB
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop-bioskop yang ada di Jogja pada hari ini, Sabtu 14 November 2026.
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