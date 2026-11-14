Taman Pintar Memperbarui Wahana dan Fasilitas Demi Menyambut Nataru

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Taman Pintar Yogyakarta memperbarui sejumlah wahana demi menyambut kunjungan wisatawan saat momen Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Bekerja sama dengan Universitas Ciputra, pihak Taman Pintar Yogyakarta mengembangkan zona suara dengan menampilkan hasil penelitian mengenai berbagai suara khas dan legendaris yang menjadi bagian dari identitas Kota Yogyakarta.

Kemudian, di Zona Nuklir, Taman Pintar Yogyakarta bekerja sama dengan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia memperbarui materi edukasi mereka.

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“Insyaallah kami siap menyambut libur akhir tahun," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Taman Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Karmila, Jumat (13/11).

Selain perbaruan wahana, pihaknya juga meningkat layanan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Pihaknya menyiapkan digitalisasi pembayaran tiket melalui kerja sama dengan Bank BPD DIY dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

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"Digitalisasi pembayaran diharapkan bisa mempercepat pelayanan dan meningkatkan kenyamanan,” kata Karmila.

Sistem ini diharapkan dapat mengurangi antrean di loket utama.