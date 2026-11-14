5 Daya Tarik Kebun Bunga Amarilis di Patuk Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Musim mekarnya kebun bunga amarilis di Dusun Ngasemayu, Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, kembali menjadi magnet bagi para pelancong.

Berubahnya hamparan lahan menjadi lautan merah jingga cerah tidak hanya menarik wisatawan lokal DIY, tetapi juga pelancong dari luar negeri.

Destinasi wisata musiman yang dikelola oleh warga setempat, salah satunya Sukadi, ini menawarkan daya tarik tersendiri yang jarang ditemukan di tempat lain.

Berikut adalah sejumlah hal menarik dari wisata kebun bunga amarilis di Patuk, Gunungkidul:

1. Fenomena Mekar Singkat (Hanya Sekali Setahun)

Daya tarik utama kebun ini adalah sifatnya yang eksklusif dan musiman. Bunga amarilis (yang sering dijuluki bunga lintah darat atau amaryllis) di kawasan ini biasanya hanya bermekaran sekali dalam setahun, umumnya memasuki akhir tahun.

Durasi mekarnya pun sangat singkat, yakni berkisar antara dua minggu saja. Pada tahun ini, masa mekar diperkirakan berlangsung hingga sekitar 20 November. Waktu yang terbatas ini menciptakan urgensi tersendiri bagi wisatawan untuk segera berkunjung sebelum mahkota bunga layu dan kembali ke fase dorman (istirahat).

2. Hamparan Estetik untuk Swafoto

Bagi pencinta fotografi dan pemburu konten media sosial, seperti yang dialami Luluk, wisatawan asal Godean. Hamparan bunga amarilis yang luas menyuguhkan lanskap visual yang sangat estetis.

Lautan bunga berwarna cerah berpadu dengan latar pedesaan Gunungkidul yang asri menjadi latar belakang sempurna untuk berswafoto dan menikmati suasana penyegaran (refreshing) akhir pekan.