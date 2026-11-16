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Cuaca Jogja Hari Ini, Senin, 16 November 2026: Siapkan Payung dan Jas Hujan

Senin, 16 November 2026 – 08:31 WIB
Cuaca Jogja Hari Ini, Senin, 16 November 2026: Siapkan Payung dan Jas Hujan - JPNN.com Jogja
Prakiraan cuaca Jogja hari ini. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin 16 November 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi berawan pada pagi dan siang hari. Memasuki sore hari, diprakirakan turun hujan hingga malam.

BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.

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Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 16 November 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Udara kabur
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

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2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Berawan
Siang: Udara kabur
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 16 November 2026.
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