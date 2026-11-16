Jadwal Lengkap Pelayanan SIM di Jogja Hari Ini, Senin 16 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Resor (Polres) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali membuka layanan perpanjangan dan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Senin 16 November 2026.

Masyarakat di wilayah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo dapat memanfaatkan layanan di Satpas maupun gerai Mall Pelayanan Publik (MPP) terdekat.

Khusus untuk layanan bus SIM Keliling dan SIM Masuk Desa (SIMMADE) di ketiga kabupaten tersebut, pada hari Senin ini tercatat libur/tidak beroperasi di luar kantor, sehingga pelayanan dipusatkan di Satpas serta gerai MPP masing-masing wilayah.

Berikut adalah perincian lengkap lokasi, jam operasional, hingga persyaratan pelayanan SIM di Sleman, Bantul, dan Kulon Progo pada Senin, 16 November 2026:

1. Kabupaten Sleman (Satlantas Polresta Sleman)

Satpas Polresta Sleman: Buka pukul 08.00–11.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Buka pukul 08.00–11.00 WIB (beroperasi setiap Senin, Rabu, dan Kamis).

Catatan: Layanan SIMMADE baru beroperasi besok Selasa (17/11) di Halaman Polsek Cangkringan, sementara SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall (SCH) khusus hadir pada Sabtu malam.

2. Kabupaten Kulon Progo (Satlantas Polres Kulon Progo)

Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Buka pukul 08.00–13.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo: Buka pukul 08.00–13.00 WIB (beroperasi setiap Senin–Kamis).

Catatan: Layanan SIMMADE beroperasi pada Selasa (PJR Temon) dan Kamis (Kapanewon Nanggulan), sedangkan SIMENOR di depan Pemda Kulon Progo hadir setiap Sabtu malam.

3. Kabupaten Bantul (Satlantas Polres Bantul)

Satpas Polres Bantul: Tetap melayani pemohon pada jam kerja reguler.

Catatan: Layanan Bus SIM Keliling Satlantas Polres Bantul tidak beroperasi pada hari Senin. Jadwal terdekat akan dibuka besok Selasa, 17 November 2026, di Kantor Pemda Manding (MPP Komplek Pemda) mulai pukul 08.00–10.00 WIB.

Persyaratan Layanan SIM

Bagi masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan SIM di gerai layanan maupun bus keliling, pastikan membawa dokumen berikut: