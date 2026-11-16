Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Senin 16 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah jaringan bioskop di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyajikan beragam pilihan tontonan menarik pada hari ini, Senin 16 November 2026.
Mulai dari film drama lokal yang dinanti seperti Laut Bercerita dan Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, komedi Gak Ada Matinya, hingga deretan film box office mancanegara seperti Godzilla Minus Zero, Ramayana - Director's Cut, dan Ebenezer.
Bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang berencana mengisi waktu luang di awal pekan ini, berikut adalah perincian lengkap jadwal tayang film di lima bioskop utama Jogja pada Senin, 16 November 2026:
1. Ambarrukmo Plaza (Amplaz) XXI
Dewi Siluman Ular (R17+): 12.05, 16.15, 18.15 WIB
Laut Bercerita (R17+): 12.45, 15.20, 17.55, 20.30 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 13.10, 15.35, 18.00, 20.25 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 13.20, 19.45 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 13.30, 15.55, 18.20, 20.45 WIB
GJLS: Berapi-Api (R13+): 14.05 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 15.55, 20.15 WIB
2. Empire XXI Yogyakarta
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 11.40, 14.05, 16.30, 18.55, 21.20 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 11.55, 16.35, 21.15 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.15, 16.05, 19.55 WIB
Laut Bercerita (R17+): 13.00, 15.35, 18.10, 20.45 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 13.15, 15.50, 18.25, 21.00 WIB
Ebenezer (R13+): 14.20, 19.00 WIB
3. Jogja City Mall (JCM) XXI
Gak Ada Matinya (R13+): 11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.15, 16.00, 19.45 WIB
Pasukan 1000 Janda (R13+): 12.35, 17.30 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 12.45, 15.15, 17.45, 20.15 WIB
Laut Bercerita (R17+): 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 WIB
Ebenezer (R13+): 15.20, 20.20 WIB
4. CGV Pakuwon Mall Jogja
Ramayana - Director's Cut (13+)
ScreenX 2D (Rp52.000): 11.00, 18.50 WIB
Regular 2D (Rp42.000): 11.20, 15.15, 19.10 WIB
3D - 4DX (Rp90.000): 12.00, 18.35 WIB
Velvet 2D (Rp150.000): 13.00, 19.30 WIB
3D - ScreenX (Rp57.000): 14.55 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (17+)
SphereX 2D (Rp42.000): 11.10, 13.35, 16.00, 18.25, 20.50 WIB
Berikut adalah perincian lengkap jadwal tayang film di lima bioskop utama Jogja pada Senin, 16 November 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News