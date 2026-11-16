Aktivitas Gunung Merapi dalam Sepekan: 17 Kali Guguran Lava, 10 Gempa Tektonik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan bahwa aktivitas vulkanis Gunung Merapi sepanjang sepekan terakhir masih berada pada tingkat yang cukup tinggi berupa erupsi efusif.

Berdasarkan pengamatan visual dan instrumental periode 6–12 November 2026, status aktivitas gunung api aktif tersebut dipastikan tetap bertahan pada level 3 atau siaga.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menjelaskan bahwa data pemantauan menunjukkan suplai magma dari perut bumi masih terus berlangsung hingga saat ini.

Kondisi tersebut berpotensi memicu terjadinya guguran lava dan awan panas di dalam daerah potensi bahaya.

"Aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif. Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," ujar Agus Budi Santoso dalam laporan resmi aktivitas mingguan Merapi, dikutip Senin (16/11/2026).

Selama periode pengamatan sepekan, cuaca di sekitar Gunung Merapi umumnya dilaporkan cerah pada pagi dan malam hari, serta berkabut pada siang hingga sore hari.

Gunung tampak mengeluarkan asap kawah berwarna putih berintensitas sedang hingga tebal dengan tekanan lemah dan tinggi mencapai 400 meter.

Secara visual, tercatat puluhan kali guguran lava meluncur ke sejumlah alur sungai yang berhulu di Merapi, meliputi: