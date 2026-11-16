Banyak CCTV Mati Saat Demo 10 November, Begini Penjelasan Diskominfo DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Matinya sejumlah tayangan kamera pengawas (CCTV) milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat berlangsungnya aksi demonstrasi pada 10 November lalu menuai sorotan dan pertanyaan dari berbagai pihak.

Banyak warga mempertanyakan mengapa akses pemantauan publik tersebut tidak dapat berfungsi pada saat yang bersamaan momen krusial.

Menanggapi spekulasi yang beredar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY Hari Edi Tri Wahyu angkat bicara membeberkan penyebab utama di balik insiden tersebut.

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Ia menegaskan bahwa terputusnya akses tayangan bukan karena kamera pengawas di lapangan sengaja dimatikan oleh petugas.

Menurut Hari Edi, penyebab tidak dapat diaksesnya siaran CCTV oleh publik adalah adanya gangguan keamanan siber pada platform penyiaran yang dikelola pemerintah daerah.

"Gangguan yang kami tangani berada pada platform penyiaran sehingga masyarakat tidak dapat mengakses tayangan melalui portal tersebut," ujar Hari Edi Tri Wahyu, Minggu (15/11/2026).

Imbas dari gangguan keamanan siber tersebut, pihak Diskominfo DIY memutuskan untuk menonaktifkan sementara portal akses CCTV publik sejak insiden terjadi hingga 14 November kemarin guna kepentingan pemeriksaan menyeluruh dan pemulihan sistem.

Hari Edi menekankan bahwa pihaknya mengambil langkah kehati-hatian ekstra sebelum kembali membuka akses pemantauan publik agar celah keamanan serupa tidak terulang.