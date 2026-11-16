JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Banyak CCTV Mati Saat Demo 10 November, Begini Penjelasan Diskominfo DIY

Banyak CCTV Mati Saat Demo 10 November, Begini Penjelasan Diskominfo DIY

Senin, 16 November 2026 – 09:50 WIB
Banyak CCTV Mati Saat Demo 10 November, Begini Penjelasan Diskominfo DIY - JPNN.com Jogja
Ilustrasi kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Matinya sejumlah tayangan kamera pengawas (CCTV) milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat berlangsungnya aksi demonstrasi pada 10 November lalu menuai sorotan dan pertanyaan dari berbagai pihak.

Banyak warga mempertanyakan mengapa akses pemantauan publik tersebut tidak dapat berfungsi pada saat yang bersamaan momen krusial.

Menanggapi spekulasi yang beredar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY Hari Edi Tri Wahyu angkat bicara membeberkan penyebab utama di balik insiden tersebut.

Baca Juga:

Ia menegaskan bahwa terputusnya akses tayangan bukan karena kamera pengawas di lapangan sengaja dimatikan oleh petugas.

Menurut Hari Edi, penyebab tidak dapat diaksesnya siaran CCTV oleh publik adalah adanya gangguan keamanan siber pada platform penyiaran yang dikelola pemerintah daerah.

"Gangguan yang kami tangani berada pada platform penyiaran sehingga masyarakat tidak dapat mengakses tayangan melalui portal tersebut," ujar Hari Edi Tri Wahyu, Minggu (15/11/2026).

Baca Juga:

Imbas dari gangguan keamanan siber tersebut, pihak Diskominfo DIY memutuskan untuk menonaktifkan sementara portal akses CCTV publik sejak insiden terjadi hingga 14 November kemarin guna kepentingan pemeriksaan menyeluruh dan pemulihan sistem.

Hari Edi menekankan bahwa pihaknya mengambil langkah kehati-hatian ekstra sebelum kembali membuka akses pemantauan publik agar celah keamanan serupa tidak terulang.

Diskominfo DIY buka suara terkait matinya sejumlah CCTV saat demonstrasi 10 November kemarin.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cctv demo jogja Diskominfo diy gangguan cctv jogja cctv jogja mati demo mahasiswa demo 10 November

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU