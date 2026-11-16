Baru Terpasang 46 Persen, Bantul Masih Butuh 15.000 Unit PJU

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencatat jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang hingga akhir tahun 2026 baru mencapai sekitar 46,4 persen dari total kebutuhan ideal.

Dari pemetaan 28.000 unit lampu yang dibutuhkan di seluruh jalan kabupaten, baru sekitar 13.000 unit yang berhasil terpasang.

Artinya, Kabupaten Bantul masih kekurangan sekitar 15.000 unit lampu atau sekitar 53,6 persen agar seluruh ruas jalan kabupaten dapat terang secara merata.

Kepala Dishub Kabupaten Bantul Mujahid Amrudi menjelaskan bahwa angka kebutuhan 28.000 unit tersebut merupakan hasil pemetaan di 1.001 ruas jalan kabupaten.

Pemetaan dilakukan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Penerangan Jalan Umum (SIMPJU) yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bantul.

"Pemetaan menggunakan SIMPJU yang sudah dikembangkan Kominfo, total kebutuhan untuk 1.001 ruas jalan kabupaten 28.000 unit dengan asumsi jarak antar tiang 50 meter," ujar Mujahid Amrudi di Bantul, Minggu (15/11/2026).

Guna mengejar ketertinggalan tersebut, Dishub Bantul terus melakukan pengadaan lampu PJU secara bertahap setiap tahunnya.

Khusus pada tahun anggaran 2026, pemerintah daerah menambah ratusan titik baru sehingga total kumulatifnya menyentuh angka 13.000 unit.