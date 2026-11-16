Warga Bantul Digegerkan Penemuan Pria Tewas Tergantung di Pohon Dekat Sungai Progo

jogja.jpnn.com, BANTUL - Artikel ini tidak ditujukan menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Jika Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan untuk bunuh diri, segeralah berkonsultasi kepada psikolog, psikiater, atau pihak-pihak yang kompeten di bidang kesehatan mental.

Warga Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang tergantung di sebuah pohon di kawasan pinggiran Sungai Progo pada Jumat (13/11).

Insiden yang langsung menyedot perhatian warga sekitar ini bermula dari aktivitas rutin seorang pencari rumput di lokasi kejadian.

Korban yang kemudian diketahui berinisial S (50) tersebut ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa dan tergantung di pohon dekat aliran sungai.

Penemuan jenazah yang menggegerkan ini seketika dilaporkan oleh warga kepada aparat kepolisian setempat untuk segera mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto menjelaskan bahwa pihak kepolisian bergerak cepat seusai menerima laporan dari masyarakat.

"Setelah menerima laporan, petugas piket Polsek Pandak langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal," ujar Iptu Rita, Sabtu (14/11).

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis serta proses identifikasi awal di tempat kejadian perkara (TKP), korban S diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari 24 jam sebelum akhirnya ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput.