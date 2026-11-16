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Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Tinggi, Polres Bantul Gelar Operasi Zebra

Senin, 16 November 2026 – 19:00 WIB
Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Tinggi, Polres Bantul Gelar Operasi Zebra - JPNN.com Jogja
Apel kesiapan pelaksanaan Operasi Zebra Progo pada Senin (16/11). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul sepanjang 2026 tercatat masih tergolong tinggi.

Terhitung hingga Oktober 2026, Kepolisian Resor (Polres) Bantul mencatat 14.823 pelanggaran lalu lintas serta 2.351 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya.

Menyikapi tingginya angka tersebut, Polres Bantul resmi menggelar Operasi Zebra Progo 2026 selama 14 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 16 hingga 29 November 2026.

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Dalam pelaksanaan operasi tahunan ini, 150 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan penertiban dan pengawasan di sejumlah titik lokasi strategis.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto menegaskan bahwa tingginya statistik pelanggaran maupun insiden kecelakaan lalu lintas hingga bulan kesepuluh tahun ini menjadi evaluasi serius bagi seluruh pihak.

"Data ini menjadi perhatian bersama agar kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas terus meningkat," ungkap AKBP Bayu dalam keterangannya, Senin (16/11).

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Dalam pelaksanaannya di lapangan, AKBP Bayu menginstruksikan kepada ratusan personel yang bertugas agar senantiasa mengedepankan profesionalitas, tanggung jawab, serta pendekatan persuasif kepada para pengendara.

"Saya tekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan sikap humanis serta menghindari tindakan maupun tutur kata yang dapat merusak citra Polri di tengah masyarakat," tegasnya.

Ratusan personel kepolisian akan diterjunkan dalam pelaksanaan Operasi Zebra Progo 2026 di Kabupaten Bantul.
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