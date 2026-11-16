Pakar UGM Menyoroti Pengunduran Diri Gibran, Bahas Penyadapan Hingga Relasi Prabowo-Jokowi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI pada Kamis (12/11) memicu beragam analisis dari kalangan akademisi, termasuk mengenai ada tidaknya korelasi peristiwa tersebut dengan mencuatnya kasus dugaan penyadapan.

Langkah mundur Gibran yang dilakukan seusai Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA miliknya dinilai para pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak bisa dilepaskan dari dinamika relasi kekuasaan di tingkat elite.

Dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang digelar di Gedung Pusat UGM, Kamis (12/11), Dosen Politik dan Pemerintahan UGM Mada Sukmajati memandang bahwa peristiwa ini beririsan dengan adanya perubahan konstelasi hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa korelasi langsung dengan isu penyadapan tetap membutuhkan pembuktian yang kuat.

“Keterkaitan antara dugaan penyadapan dan pengunduran diri Gibran tidak dapat langsung disimpulkan tanpa didukung fakta yang memadai,” ujar Mada.

Kendati perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan, Mada menganalisis bahwa wacana mundurnya Gibran sangat erat kaitannya dengan dinamika internal antara Prabowo dan Gibran.

Ia menduga terdapat potensi ketegangan di antara keduanya yang bermula dari terbongkarnya persoalan penyadapan, yang kemudian berlanjut pada kebuntuan proses negosiasi politik.

Dalam situasi tersebut, posisi Gibran diduga mulai dipandang dapat mengganjal jalannya pemerintahan.