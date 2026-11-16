Soal Wacana Hutan Sebagai Barak Militer, Anggota Dewan Ingatkan Ancaman Alih Fungsi Lahan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rencana pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang menuai catatan kritis dari kalangan legislatif.

Komisi B DPRD DIY menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dan wajib melalui kajian menyeluruh, mengingat terbatasnya luasan hutan serta tingginya angka penyusutan lahan pertanian produktif di DIY.

Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung penguatan pertahanan negara.

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Namun, ia menekankan pentingnya keseimbangan tata ruang agar pembangunan fasilitas pertahanan tidak mengorbankan kelestarian alam maupun kemandirian pangan daerah.

"Perlu kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan serta ketahanan pangan agar kepentingan pertahanan negara tetap berjalan beriringan dengan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan," kata Andriana di Yogyakarta, Senin (16/11).

Wacana pemanfaatan hutan untuk barak militer ini sendiri mencuat saat Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang digelar DPD di DIY pada 19 Oktober 2026 lalu.

Dalam forum tersebut, terungkap adanya permintaan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung kebutuhan infrastruktur pertahanan.

Menanggapi hal itu, Andriana menyoroti kondisi geografis DIY yang memiliki kawasan hutan sangat terbatas.