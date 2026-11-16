Tekan Penggunaan Listrik, Dishub Bantul Berencana Ganti Lampu PJU Merkuri ke LED

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyiapkan langkah strategis untuk menekan konsumsi daya listrik pada Penerangan Jalan Umum (PJU).

Rencana efisiensi tersebut difokuskan pada penggantian lampu berjenis merkuri dengan lampu Light Emitting Diode (LED), sekaligus mengkaji konversi sumber daya menuju energi terbarukan.

Kepala Dishub Kabupaten Bantul Mujahid Amrudin mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mematangkan rencana tersebut dengan menggandeng sejumlah akademisi dan peneliti, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

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"Konsentrasi kami untuk melakukan penggantian lampu yang merkuri itu menjadi LED, agar nanti efisien terkait dengan pemakaian listriknya," kata Mujahid di Bantul, Senin (16/11).

Selain peremajaan jenis lampu, kolaborasi bersama UGM dan BRIN tersebut juga diarahkan untuk mengkaji peralihan sumber energi listrik PJU konvensional menjadi pembangkit berbasis energi matahari (solar cell) maupun tenaga angin.

"Ini kami juga sedang diskusi dengan UGM, BRIN, untuk melakukan konversi dari sumber listrik itu ke sumber matahari maupun sumber angin," ujarnya.

Mujahid memaparkan Dishub Bantul sebelumnya telah menjalankan proyek percontohan (pilot project) pemasangan lampu PJU bertenaga sel surya di tiga titik di wilayah Kapanewon Pajangan.

Dari hasil pemantauan uji coba tersebut, penggunaan energi surya terbukti memiliki ketahanan dan nilai ekonomis yang menjanjikan.