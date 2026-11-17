Cuaca di DIY Hari Ini, Siang Sampai Malam Turun Hujan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa 17 November 2026.
Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi berawan dan udara kabur pada pagi. Memasuki siang hari, diprakirakan turun hujan hingga malam.
BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.
Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Selasa 17 November 2026.
1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Udara kabur
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa, 17 November 2026. Siang sampai malam turun hujan.
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