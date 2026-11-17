jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa 17 November 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi berawan dan udara kabur pada pagi. Memasuki siang hari, diprakirakan turun hujan hingga malam.

BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Selasa 17 November 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Hujan ringan

2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Hujan ringan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)

Pagi: Udara kabur

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Hujan ringan