jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, yang hendak memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling pada hari ini, Selasa (17/11/2026).

Layanan jemput bola dari masing-masing Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres setempat ini hadir untuk memudahkan pemohon agar tidak perlu mengantre di kantor Satpas induk.

Perlu dicatat bahwa layanan SIM keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif.

Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi layanan SIM Keliling serta layanan SIM lainnya di tiga kabupaten tersebut untuk hari ini, Selasa, 17 November 2026:

1. Kabupaten Sleman (Satlantas Polresta Sleman)

Untuk wilayah Sleman, pelayanan luar kantor hari ini dilaksanakan melalui program SIMMADE (SIM Masuk Desa):

Lokasi: Halaman Polsek Cangkringan

Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

(Catatan: Layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman hari ini tidak beroperasi karena hanya buka setiap Senin, Rabu, dan Kamis. Sementara itu, warga tetap dapat mendatangi Satpas Polresta Sleman pada pukul 08.00 – 11.00 WIB).

2. Kabupaten Bantul (Satlantas Polres Bantul)

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Bantul hari ini dipusatkan di area perkantoran pemerintah daerah:

Lokasi: Kantor Pemda Manding (Mall Pelayanan Publik Komplek Pemda Bantul)

Jam Pelayanan: 08.00 – 10.00 WIB

3. Kabupaten Kulon Progo (Satlantas Polres Kulon Progo)

Satlantas Polres Kulon Progo membuka beberapa titik pelayanan bagi warga yang ingin mengurus perpanjangan SIM hari ini:

SIMMADE (SIM Masuk Desa): Bertempat di PJR Temon, pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo: Buka pukul 08.00 – 13.00 WIB.

Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Buka pukul 08.00 – 13.00 WIB.

Persyaratan Perpanjangan SIM Keliling

Sebelum mendatangi lokasi pelayanan, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen persyaratan berikut agar proses berjalan lancar:

SIM Asli yang masih berlaku (belum melewati masa kedaluwarsa).

Fotokopi KTP, SIM, dan BPJS Kesehatan (masing-masing sesuai ketentuan setempat).

Surat Keterangan Sehat dari dokter dan Surat Keterangan Psikologi (umumnya tes kesehatan dan psikologi telah tersedia di lokasi bus keliling atau gerai sekitar).