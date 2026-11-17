Jadwal Bioskop di Jogja Hari Ini, Selasa 17 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah jaringan bioskop di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menayangkan beragam pilihan film baru dari dalam maupun luar negeri pada hari ini, Selasa (17/11/2026).
Deretan film lokal unggulan seperti drama adaptasi novel Laut Bercerita, komedi-horor Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, serta Gak Ada Matinya! mendominasi jam tayang di hampir seluruh layar.
Dari jajaran film mancanegara, penonton dapat menyaksikan epik fantasi berdurasi 208 menit Ramayana - Director's Cut, Godzilla Minus Zero, hingga Ebenezer.
Berikut adalah perincian lengkap jadwal tayang dan harga tiket di lima bioskop utama Yogyakarta (Ambarrukmo Plaza XXI, Empire XXI, Jogja City Mall XXI, CGV Pakuwon Mall Jogja, dan CGV Transmart Maguwo) untuk hari ini, Selasa, 17 November 2026:
1. Ambarrukmo Plaza (Amplaz) XXI
Dewi Siluman Ular (R17+): 12.05, 16.15, 18.15 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.15, 16.05, 19.55 WIB
Laut Bercerita (R17+): 12.45, 15.20, 17.55, 20.30 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 13.10, 15.35, 18.00, 20.25 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 13.30, 15.55, 18.20, 20.45 WIB
GJLS: Berapi-Api (R13+): 14.05 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 20.15 WIB
2. Empire XXI Yogyakarta
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 11.40, 14.05, 16.30, 18.55, 21.20 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 11.55, 16.35, 21.15 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.15, 16.05, 19.55 WIB
Laut Bercerita (R17+): 13.00, 15.35, 18.10, 20.45 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 13.15, 15.50, 18.25, 21.00 WIB
Ebenezer (R13+): 14.20, 19.00 WIB
3. Jogja City Mall (JCM) XXI
Gak Ada Matinya (R13+): 11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20 WIB
Dewi Siluman Ular (R17+): 12.05, 18.55, 20.50 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.15, 16.00, 19.45 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 12.45, 15.15, 17.45, 20.15 WIB
Laut Bercerita (R17+): 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 WIB
Ebenezer (R13+): 14.00 WIB
Pasukan 1000 Janda (R13+): 16.10 WIB
4. CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall) Jogja
Ramayana - Director's Cut (13+)
ScreenX 2D (Rp 52.000): 11.00, 18.50 WIB
Regular 2D (Rp 42.000): 11.20, 15.15, 19.10 WIB
4DX 3D (Rp 90.000): 11.45, 18.30 WIB
Velvet 2D (Rp 150.000): 12.45, 19.30 WIB
ScreenX 3D (Rp 57.000): 14.55 WIB
Berikut ini perincian jadwal bioskop di Jogja pada hari ini, Selasa 17 November 2026.
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