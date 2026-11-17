jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aktivitas vulkanis Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah terpantau masih tinggi dengan status bertahan pada Level III (Siaga).

Sepanjang pengamatan 24 jam penuh pada Senin (16/11/2026), tercatat sebanyak enam kali guguran lava meluncur ke sejumlah hulu sungai di sektor selatan dan barat daya.

Berdasarkan laporan resmi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), guguran lava tersebut mengarah ke Kali Sat/Putih, Kali Krasak, dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter (2 kilometer) dari puncak.

Selain pengamatan visual, petugas di Pos Pengamatan Gunung Merapi (PGM) Babadan juga melaporkan terdengar satu kali suara guguran dengan intensitas sedang.

Secara visual, puncak Gunung Merapi teramati jelas hingga tertutup kabut. Asap kawah bertekanan lemah terlihat berwarna putih dengan intensitas tipis hingga tebal setinggi 30 hingga 100 meter di atas puncak kawah.

Dari sisi kegempaan, instrumen pemantauan BPPTKG merekam ratusan aktivitas seismik yang didominasi oleh gempa guguran serta gempa fase banyak (hybrid) yang menandakan suplai magma di dalam tubuh gunung masih terus berlangsung. Rincian kegempaan selama periode pengamatan meliputi:

Gempa Guguran: 92 kali (amplitudo 2–36 mm, durasi 39,72–219,77 detik)

Gempa Hybrid/Fase Banyak: 55 kali (amplitudo 2–43 mm, durasi 13,01–57,2 detik)

Gempa Hembusan: 7 kali (amplitudo 17–37 mm, durasi 39,15–76,13 detik)

Tremor Non-Harmonik: 1 kali (amplitudo 28 mm, durasi 49,84 detik)

Gempa Vulkanik Dangkal: 1 kali (amplitudo 3 mm, durasi 28,67 detik)

Dengan suplai magma yang masih berlanjut dan berpotensi memicu awanpanas guguran (APG), BPPTKG menetapkan zona potensi bahaya yang wajib disterilkan dari aktivitas masyarakat:

Sektor Selatan–Barat Daya: Meliputi alur Sungai Boyong sejauh maksimal 5 kilometer, serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 kilometer.