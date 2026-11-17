jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Uji coba bus listrik dari Terminal Giwangan menuju wilayah Imogiri, Kabupaten Bantul dilaksanakan pada Senin (16/11).

Keberadaan transportasi umum ramah lingkungan ini diharapkan mendukung konektivitas massa dalam jumlah besar.

Selain itu, bus listrik menjadi jawaban akan kebutuhan transportasi umum bagi wisatawan terutama ke wilayah Imogiri.

Baca Juga: Menuju Pusat Perbelanjaan dengan Bus Listrik

Kepala UPT Terminal Giwangan Yogyakarta Sigit Suryanto mengatakan pihaknya telah menyiapkan sarana pendukung operasional bus listrik tersebut.

"Kami sudah siapkan halte khusus untuk bus listrik, ruang tunggu yang representatif serta mendekatkan akses naik-turun penumpang dengan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) agar terintegrasi,” ujar Sigit.

Pihaknya juga membuka peluang menambahkan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Terminal Giwangan.

"Ini hal baru yang diterima positif oleh masyarakat. Apalagi langsung menuju kawasan wisata Imogiri yang permintaannya masih tinggi,” ujarnya.

Dia mengatakan mendukung penuh langkah menghidupkan jalur transportasi ke arah Imogiri menggunakan bus listrik ini. (mcr25/jpnn)