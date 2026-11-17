Sempat Hilang di Area Hutan, Pria Asal Sleman Ditemukan Tim SAR Gabungan
jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang pria paruh baya dilaporkan hilang di hutan wilayah Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (16/11).
Korban bernama Sukadi (51) disebut meninggalkan rumah sekitar pukul 04.00 WIB.
Korban terakhir kali terekam CCTV melintas di rumah warga dan Kawasan Kali Apus.
Koordinator Unit Siaga Basarnas Sleman Dhedi Prasetya mengatakan proses pencarian melibatkan sejumlah personel dan peralatan yang dipunya.
Proses pencarian dilaksanakan dengan pembagian search and rescue unit atau SRU, yaitu dengan penyisiran darat dan melalui drone.
"Alhamdulillah berkat kerja keras, koordinasi dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan, korban ditemukan pada pukul 11.28 WIB dalam keadaan selamat," katanya.
Baca Juga:
Kemudian, korban dievakuasi menuju tempat yang aman.
"Selanjutnya korban kami serahkan kepada pihak rumah sakit PDHI Kalasan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut," ujarnya. (mcr25/jpnn)
Pria paruh baya asal Kabupaten Sleman dilaporkan hilang di area hutan. Tim SAR berhasil menemukannya.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News