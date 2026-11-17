jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pimpinan 13 perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X pada Senin (16/11) malam.

Pimpinan perguruan tinggi yang hadir di antaranya dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Widya Mataram hingga Universitas Sanata Dharma.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog pascademonstrasi mahasiswa di Yogyakarta yang berakhir dengan beberapa mahasiswa ditangkap polisi.

Sri Sultan meminta pihak kampus tetap menjalin komunikasi dengan mahasiswanya.

“Saya tidak mencegah demokratisasi. Mau di Malioboro silakan, tetapi karena statusnya di situ kawasan strategis pertokoan, ada Istana Negara dan sebagainya, mohon kalau mau demonstrasi tetap memberitahu polisi,” katanya.

Jika pimpinan kampus mengalami hambatan dalam koordinasi dengan mencarikan jalan keluar, Sultan mengatakan Pemerintah DIY siap memberi bantuan.

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Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito mengatakan bahwa penyampaian aspirasi tidak boleh dicederai dengan aksi kekerasan.

“Menjaga suasana Jogja aman itu jangan sampai mencederai demokrasi dengan benturan, dengan pelibatan instrumen kekerasan dari siapa pun. Oleh karena itu, kami jaga supaya cara kami menyelesaikan masalah melalui dialog, non-violence, dan saling melindungi,” ujar Arie.