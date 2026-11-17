jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, resmi menetapkan nama Gelora Binangun untuk stadion dan Sasana Krida Manunggal untuk gedung olahraga (GOR) di kawasan pusat olahraga Sanggrahan Lor, Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates.

Penetapan identitas baru ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil jajak pendapat publik yang digelar pemerintah daerah.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan pemberian nama resmi bertujuan agar fasilitas olahraga kebanggaan daerah tersebut lebih mudah dikenal masyarakat luas, sekaligus mencerminkan semangat dan nilai kemanfaatannya.

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"Meski awalnya ingin sama-sama memakai unsur Binangun, tetapi kami menghormati hasil suara terbanyak masyarakat yang menang," ujar Agung Setyawan pada Selasa (17/11).

Agung menuturkan kawasan pusat olahraga di Sanggrahan Lor kini telah hidup dan ramai dikunjungi warga setiap pagi dan sore hari, baik untuk berolahraga maupun menjalankan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia berharap ruang publik baru ini mampu menggerakkan roda ekonomi pelaku UMKM lokal sekaligus menjadi kawah candradimuka untuk mencetak atlet-atlet berprestasi.

Berdasarkan data resmi yang diumumkan Pemkab Kulon Progo, jajak pendapat penamaan fasilitas olahraga tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat:

Penamaan Stadion (Total 1.036 suara):