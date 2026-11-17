jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berencana membangun taman pemakaman umum (TPU) baru di wilayah Sleman Tengah.

Langkah strategis ini diambil untuk melengkapi dua fasilitas pemakaman umum yang telah beroperasi di Seyegan dan Prambanan, sekaligus menjadi solusi atas tingginya kebutuhan lahan makam seiring pesatnya pertumbuhan kawasan perumahan dan arus pendatang.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Muhammad Nurrochmawardi mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi di kawasan tengah didasarkan pada pertimbangan mitigasi kebencanaan, yakni memastikan area makam berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi.

"Rencananya, lahan tersebut akan disiapkan di sekitar Kapanewon Sleman, seperti kawasan Nglengkong, Maguwo, atau area perkotaan bagian bawah lainnya," ujar Muhammad Nurrochmawardi pada Selasa (17/11).

Guna merealisasikan rencana tersebut, DPUPKP Sleman memproyeksikan kebutuhan lahan seluas minimal 2 hektare.

Saat ini, tim teknis tengah mengkaji titik lokasi yang paling ideal, dengan harapan lahan tersebut masih memungkinkan untuk diperluas di masa mendatang.

Pada 2027 DPUPKP Sleman akan fokus untuk mencari lokasi, merampungkan kajian teknis, studi kelayakan (feasibility study), hingga penyusunan pra-Detail Engineering Design (pra-DED).

Setelah itu baru akan dilakukan pengadaan lahan serta sosialisasi intensif kepada masyarakat sekitar sebelum masuk ke fase konstruksi fisik.