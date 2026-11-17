jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Konflik antartetangga di kawasan Notoprajan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, berujung pada aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam pada Senin (16/11/2026) sore.

Seorang pria berinisial J (53) mengalami sejumlah luka sabetan setelah diserang oleh tetangganya sendiri yang berinisial S (42).

Cekcok tersebut terjadi akibat persoalan lama yang kembali memanas.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani Hasan mengungkapkan bahwa insiden ini berakar dari perselisihan antara anggota keluarga kedua belah pihak yang terjadi sepekan sebelumnya.

Kala itu, keponakan terduga pelaku terlibat masalah dugaan pencurian burung dara dengan anak korban.

Meski persoalan tersebut sempat dianggap rampung setelah diselesaikan secara kekeluargaan, ketegangan rupanya masih membekas.

Puncaknya terjadi pada Senin sekitar pukul 16.00 WIB, saat S memanggil J untuk menemuinya.

"Terduga pelaku marah-marah kepada korban dan kemudian menganiaya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat," ujar Iptu Dani, Selasa (17/11/2026).