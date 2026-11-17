jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan status kesiapsiagaan memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau pancaroba.

Langkah antisipasi ini difokuskan pada pemantauan cuaca secara intensif serta memastikan kesiapan logistik guna menghadapi potensi bencana angin kencang.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Purwono mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dinamika cuaca berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memetakan wilayah berisiko tinggi.

"Kami juga cek posko logistik yang ada untuk antisipasi manakala ada angin kencang dan sejenisnya, sehingga logistik kami siap untuk kita berikan manakala terjadi bencana," ujar Purwono di Gunungkidul, Selasa (17/11/2026).

Menurut Purwono, periode pancaroba kerap memicu cuaca ekstrem berupa angin kencang yang disertai hujan deras sehingga berisiko menimbulkan pohon tumbang, banjir, hingga tanah longsor.

Guna mempercepat respons penanganan di lapangan, personel disiagakan penuh sepanjang hari.

"Kami akan bersiaga 24 jam di pos siaga darurat," tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan di lapangan, BPBD Gunungkidul telah menindaklanjuti sejumlah permohonan pemangkasan pohon dari warga dan pemerintah kalurahan, di antaranya di Kalurahan Logandeng dan wilayah Kapanewon Purwosari.