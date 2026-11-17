jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memproyeksikan jumlah kunjungan wisatawan pada masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) akan mencapai 350 ribu hingga 450 ribu orang.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar Sleman Kus Endarto menjelaskan bahwa angka target tersebut disusun berdasarkan kalkulasi historis pergerakan wisata pada Desember 2025 yang menyentuh total 900 ribu pengunjung, dengan kontribusi periode libur Nataru sekitar 40 persen.

"Kalau mengacu pada prediksi pesimistis kami, jumlah kunjungan pada Desember tahun ini akan sama dengan Desember tahun lalu sehingga kemungkinan besar jumlah kunjungan saat Nataru berada di kisaran 40 persen dari 900 ribu, yakni sekitar 350 ribu sampai 450 ribu wisatawan," ungkap Kus Endarto pada Selasa (17/11).

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Sebagai perbandingan, pada masa libur Nataru 2025/2026 lalu, pergerakan wisatawan di Sleman sempat melampaui 700 ribu orang.

Untuk momentum akhir tahun ini, Dispar mematok indeks belanja rata-rata wisatawan berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 750 ribu per orang.

Terkait tingkat okupansi penginapan, Dispar memprediksi banyak pelancong asal Jawa Tengah dan Jawa Barat akan memilih perjalanan pulang-pergi (one-day trip) tanpa menginap, seiring aksesibilitas transportasi yang kian mudah.

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“Oleh karena itu, kami memproyeksikan rata-rata lama tinggal wisatawan berada di angka 1 hingga 1,25 hari dengan tingkat keterisian hotel sekitar 35 hingga 50 persen," kata Kus.

Di sisi lain, sebaran wisatawan di Kabupaten Sleman mulai menunjukkan pemerataan dan tidak lagi bertumpu pada kawasan lereng Gunung Merapi atau Kaliurang.