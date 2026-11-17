jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi peningkatan tekanan inflasi menjelang momentum libur akhir tahun.

Peringatan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY di Yogyakarta, Selasa (17/11/2026).

Sri Sultan memaparkan berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) laju inflasi tahunan DIY pada Oktober 2026 berada di angka 3,02 persen, dengan referensi rentang sasaran nasional di kisaran satu hingga 2,5 persen.

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Namun, tren historis menunjukkan adanya risiko lonjakan harga saat memasuki puncak liburan.

"Namun, pengalaman Desember 2025, ketika inflasi mencapai 3,11 persen dengan kontribusi terbesar dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, mengingatkan kami akan potensi tekanan menjelang akhir tahun," ujar Sri Sultan.

Menurut Sultan, berbagai kajian ilmiah membuktikan bahwa ketahanan produksi serta kelancaran akses distribusi memegang peranan krusial dalam meredam gejolak harga pangan di pasaran.

“Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu dibangun sebagai arsitektur ketahanan ekonomi, yang menghubungkan lahan produksi, jaringan distribusi, pasar, hingga meja makan masyarakat," tegasnya.

Dalam menghadapi perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Sri Sultan menginstruksikan enam langkah prioritas jangka pendek yang harus segera dieksekusi oleh TPID se-DIY, yaitu: