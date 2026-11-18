jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, yang berencana memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) diimbau untuk mencermati jadwal operasional layanan pada hari ini, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan data resmi dari masing-masing Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres setempat, terdapat perbedaan jadwal operasional layanan SIM keliling maupun layanan di luar kantor Satpas pada hari Rabu.

Sementara layanan di Sleman dan Kulon Progo tersedia di titik luar Satpas, layanan SIM Keliling di Bantul tercatat libur beroperasi hari ini.

Berikut adalah perincian lengkap jadwal dan lokasi pelayanan SIM di tiga kabupaten tersebut untuk hari ini, Rabu 18 November 2026:

1. Kabupaten Sleman (Satlantas Polresta Sleman)

Bagi warga Sleman, layanan perpanjangan SIM di luar kantor utama hari ini dipusatkan di Mall Pelayanan Publik (MPP). Sementara itu, layanan Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall (SCH) serta SIM Masuk Desa (SIMMADE) tidak beroperasi pada hari Rabu.

Mall Pelayanan Publik (MPP): Pukul 08.00 – 11.00 WIB.

Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.

2. Kabupaten Kulon Progo (Polres Kulon Progo)

Serupa dengan Sleman, masyarakat Kulon Progo dapat memanfaatkan layanan di Mall Pelayanan Publik maupun langsung mendatangi Satpas hari ini. Adapun layanan SIMMADE hanya beroperasi pada hari Selasa dan Kamis, sementara SIMENOR khusus di hari Sabtu.

Mall Pelayanan Publik (MPP): Pukul 08.00 – 13.00 WIB.

Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Pukul 08.00 – 13.00 WIB.

3. Kabupaten Bantul (Satlantas Polres Bantul)

Untuk wilayah Kabupaten Bantul, layanan SIM Keliling tidak beroperasi pada hari Rabu. Berdasarkan jadwal bulan November 2026, armada SIM Keliling Satlantas Polres Bantul hanya melayani masyarakat pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Layanan SIM Keliling terdekat di Bantul baru akan kembali dibuka besok, Kamis (19/11/2026), bertempat di Kalurahan Patalan (Halaman Pos Polisi Bakulan) mulai pukul 08.00 – 10.00 WIB.

Persyaratan Perpanjangan SIM

Perlu diingat bahwa layanan SIM keliling maupun gerai di MPP hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masa berlakunya belum habis. Pemohon diwajibkan membawa dokumen persyaratan berikut:

SIM asli yang masih berlaku.

Fotokopi KTP, SIM, dan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.

Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Psikologi (umumnya tersedia di lokasi pelayanan).