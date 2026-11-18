jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pencinta film di Daerah Istimewa Yogyakarta disuguhkan beragam pilihan tontonan menarik pada pertengahan pekan ini, Rabu (18/11/2026).

Sejumlah layar bioskop utama di Yogyakarta, baik jaringan Cinema XXI maupun CGV, masih didominasi oleh film-film unggulan seperti prekuel The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, epos kolosal Ramayana - Director's Cut, serta film horor-drama lokal Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dan adaptasi novel Laut Bercerita.

Selain itu, penonton di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta juga memiliki opsi eksklusif di beberapa lokasi, seperti penayangan Look Back Live Action di CGV Pakuwon Mall Jogja (Hartono Mall) dan Ebenezer di Empire XXI.

Berikut adalah perincian lengkap jadwal tayang dan harga tiket (khusus jaringan CGV) di lima bioskop utama di Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 18 November 2026:

1. Ambarrukmo XXI (Plaza Ambarrukmo)

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (R13+)

Jam Tayang: 11.50, 14.50, 17.50, 20.50 WIB

Dewi Siluman Ular (R17+)

Jam Tayang: 12.15, 16.40, 21.05 WIB

Ramayana - Director's Cut (R13+)

Jam Tayang: 12.30, 19.15 WIB

Laut Bercerita (R17+)

Jam Tayang: 12.45, 15.20, 17.55, 20.30 WIB