jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tengah mengkaji rencana pelaksanaan vasektomi sebagai langkah alternatif untuk mengendalikan populasi monyet ekor panjang (MEP).

Kebijakan ini ditempuh menyusul makin maraknya gangguan satwa liar tersebut yang meresahkan warga dan merusak lahan pertanian.

Kepala DLH Gunungkidul Edy Basuki mengungkapkan bahwa opsi sterilisasi pada pejantan ini muncul setelah upaya penanganan sebelumnya, seperti program pemberian pakan (feeding) di habitatnya, dinilai tidak lagi efektif menekan gangguan.

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"Kegiatan pemberian makan itu masih kami lakukan terutama di wilayah Kapanewon Tepus. Namun, hanya di tahun ini karena tahun besok sudah enggak lagi karena tidak efektif," ujar Edy di Gunungkidul, Selasa (17/11/2026).

Rencana pelaksanaan vasektomi terhadap MEP ini ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027 mendatang.

Mengingat teknis pelaksanaannya di alam liar tidak mudah, pihak DLH saat ini tengah mematangkan kajian bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta melibatkan tim dokter hewan ahli satwa liar.

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Selain memetakan aspek teknis dan kebutuhan anggaran, DLH Gunungkidul juga mempelajari keberhasilan program serupa yang pernah diterapkan di sejumlah daerah di Jawa Tengah sebagai referensi.

"Rencananya memang tahun depan dicoba untuk vasektomi. Namun, sekali lagi kan kami harus melihat mana yang sudah pernah berhasil di alam liar ini dan mengetahui oh ini (pejantan) alfanya yang harus divasektomi," jelas Edy.