jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia masih menghadapi tantangan kompleks yang membuat lonjakan kasus terus berulang setiap tahun.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 488 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia masih mengalami peningkatan kasus rutin, dengan total 98.946 kasus dan 265 kematian tersebar di 467 kabupaten/kota pada periode hingga Oktober 2026.

Peneliti Departemen Biostatistika, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad mengungkapkan bahwa pengendalian DBD tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan saja, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara perubahan iklim, ekologi lokal, lintas sektoral, hingga perilaku masyarakat sehari-hari.

1. Dampak Perubahan Iklim dan Ekologi Lokal yang Beragam

Menurut Riris, Indonesia memiliki pola musim hujan yang berbeda di tiap daerah sehingga puncak populasi nyamuk dan risiko penularan tidak terjadi serentak.

Selain itu, pemanasan global dan fenomena El Niño ekstrem memicu kenaikan suhu yang mempercepat siklus hidup nyamuk Aedes aegypti sekaligus memperluas jangkauan habitatnya ke wilayah dataran yang lebih tinggi.

"Ketika habitatnya meluas, populasi yang terpapar nyamuknya menjadi lebih luas. Peningkatan (kasus) itu akan mulai terjadi," jelas Riris, Selasa (17/11/2026).

2. Perilaku Penampungan Air dan Konsistensi PSN

Tantangan besar lainnya terletak pada respons perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Saat musim kemarau atau di wilayah pesisir yang minim akses air bersih warga cenderung menampung air hujan dalam wadah-wadah yang berisiko menjadi sarang nyamuk saat tidak dikelola dengan baik.

Meski program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) terus digencarkan pemerintah, menjaga konsistensi warga dalam mempraktikkannya secara rutin dan menyeluruh menjadi kendala utama.