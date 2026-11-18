jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pekerja tertimbun material tanah saat memperbaiki saluran air limbah di Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta pada Selasa (17/11) malam.

Peristiwa ini dilaporkan sekitar pukul 18.21 WIB.

Korban berinisial B (37) saat itu berniat naik, tetapi tiba-tiba timbunan tanah longsor yang mengenai dirinya.

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"Korban hendak naik. Namun, timbunan tanah yang berada di atas longsor dan korban tertimbun kurang lebih di kedalaman dua meter," kata Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani Hasan.

Proses evakuasi korban sampai melibatkan petugas SAR Yogyakarta karena memerlukan penanganan khusus.

Koordinator Unti Siaga SAR Kota Yogyakarta Nugroho Adi mengatakan proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

"Keselamatan personel yang melakukan evakuasi menjadi prioritas, sekaligus memastikan korban dapat segera mendapatkan pertolongan," kata Nugroho.

Setelah pukul 20.05 WIB, korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.