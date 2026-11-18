jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebutuhan mencetak dokumen untuk bekerja, belajar, maupun operasional usaha kecil dan menengah (UKM) terus berkembang dengan tuntutan perangkat yang ringkas, efisien, dan hemat biaya.

Menjawab kebutuhan tersebut, Epson kembali meluncurkan lini printer EcoTank generasi terbaru di Indonesia, yakni Epson EcoTank L3311, L3351, dan L5391.

Ketiga model ini hadir dengan desain 20 persen lebih ringkas berkat sistem tangki tinta terintegrasi, konsumsi daya rendah sebesar 12 W melalui teknologi Epson Heat-Free, serta kapasitas cetak tinggi hingga 4.700 halaman hitam dan 7.500 halaman warna dalam sekali pengisian tinta.

Menanggapi peluncuran lini produk terbaru ini, Head of Product Marketing Printer Epson Indonesia Syahrizal Aprianto menekankan bahwa pembaruan ini dirancang khusus untuk menjawab beragam kebutuhan cetak harian pengguna.

“Epson senantiasa berkomitmen menghadirkan solusi pencetakan berkualitas tinggi dan efisien yang dapat mendukung berbagai kebutuhan pelanggan dalam aktivitas sehari-hari. Melalui generasi terbaru EcoTank ini, kami menghadirkan berbagai penyempurnaan dari sisi desain, performa, daya tahan, dan kemudahan penggunaan. Kami berharap inovasi ini dapat membantu pengguna, baik di rumah maupun pelaku bisnis, meningkatkan produktivitas melalui solusi pencetakan yang lebih praktis, hemat biaya, dan dapat diandalkan,” ujar Syahrizal dalam keterangannya kepada JPNN.

Bagi Anda yang berencana memperbarui perangkat cetak, ketiga seri EcoTank terbaru yang akan tersedia di Indonesia mulai Desember 2026 ini memiliki spesifikasi dan keunggulan yang berbeda.

Berikut adalah perincian masing-masing model agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda:

1. Epson EcoTank L3311: Solusi Praktis untuk Kebutuhan Cetak Esensial di Rumah

Model EcoTank L3311 dirancang bagi pengguna rumahan, pelajar, atau mahasiswa yang membutuhkan perangkat multifungsi dasar (cetak, pindai, dan salin) dengan pengoperasian yang sederhana dan stabil.