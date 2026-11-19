jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo yang hendak mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) hari ini, Kamis (19/11/2026), layanan SIM Keliling maupun gerai pelayanan satpas beroperasi di sejumlah titik.

Mengacu pada jadwal resmi dari masing-masing Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres setempat, layanan keliling dibuka sejak pagi hari dengan jam operasional yang terbatas. Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal dan menyiapkan dokumen persyaratan sebelum menuju lokasi.

Berikut perincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM di Sleman, Bantul, dan Kulon Progo untuk hari ini, Kamis 19 November 2026:

1. Kabupaten Sleman (Satlantas Polresta Sleman)

Untuk hari Kamis (19/11/2026), Satlantas Polresta Sleman tidak mengoperasikan bus SIMMADE (SIM Masuk Desa) maupun bus keliling malam hari. Namun, masyarakat tetap dapat mengakses layanan perpanjangan di titik berikut:

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Buka pukul 08.00 – 11.00 WIB.

Satpas Polresta Sleman: Buka pukul 08.00 – 11.00 WIB.

2. Kabupaten Bantul (Satlantas Polres Bantul)

Layanan SIM Keliling di wilayah Bantul hari ini hadir menyapa warga di kawasan Patalan dengan jam operasional pagi hari:

Lokasi: Kalurahan Patalan (Halaman Pos Polisi Bakulan).

Jam Pelayanan: Buka pukul 08.00 – 10.00 WIB.

3. Kabupaten Kulon Progo (Satlantas Polres Kulon Progo)

Masyarakat Kulon Progo dapat memanfaatkan layanan SIM Masuk Desa (SIMMADE) maupun gerai pelayanan reguler yang beroperasi hingga siang hari:

SIMMADE (SIM Masuk Desa): Kapanewon Nanggulan, buka pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo: Buka pukul 08.00 – 13.00 WIB.

Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Buka pukul 08.00 – 13.00 WIB.

Syarat Perpanjangan dan Pembuatan SIM

Perlu diperhatikan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif sebelum masa berlakunya habis. Adapun dokumen yang wajib dibawa pemohon meliputi:

SIM Asli yang masih berlaku.

Fotokopi KTP, SIM, dan BPJS.

Surat Keterangan Sehat & Surat Psikologi (tersedia fasilitas pemeriksaan di lokasi bus keliling).

Bagi warga yang hendak mengajukan pembuatan SIM baru atau masa berlaku SIM-nya telah terlewat, permohonan harus dilakukan langsung di kantor Satpas masing-masing kabupaten.