Jadwal Lengkap Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 19 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah jaringan bioskop di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyajikan deretan film pilihan dari dalam maupun luar negeri pada hari ini, Kamis (19/11/2026).
Beberapa judul populer yang mendominasi layar lebar di antaranya film aksi fantasi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, epik Ramayana Director's Cut, serta deretan film Indonesia seperti Hamka: Awal Mula (Vol 3), Laut Bercerita, People Pleaser: Si Paling Gak Enakan, hingga Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.
Bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang berencana menonton hari ini, berikut rincian jadwal tayang beserta harga tiket di lima lokasi bioskop utama (Ambarrukmo XXI, Empire XXI, Jogja City XXI, CGV Pakuwon Mall/Hartono Mall, dan CGV Transmart Maguwo):
1. Ambarrukmo XXI (Amplaz)
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping: 11:50, 14:50, 17:50, 20:50
Hamka: Awal Mula (Vol 3) (SU): 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12:10, 16:00, 19:50
Laut Bercerita (R17+): 12:45, 15:20, 17:55, 20:30
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 13:25, 18:15
Gak Ada Matinya (R13+): 15:50, 20:40
2. Empire XXI
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping: 11:50, 14:50, 17:50, 20:50
People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (R13+): 12:15, 14:25, 16:35, 18:45, 20:55
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12:20, 16:10, 20:00
Godzilla Minus Zero (R13+): 12:45, 15:20, 21:05
Laut Bercerita (R17+): 13:10, 18:10
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 15:45, 20:45
3. Jogja City XXI (JCM)
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping: 12:00, 14:55, 17:50, 20:45
Piye To Kih? (R13+): 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30
People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (R13+): 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 12:50, 17:40
Laut Bercerita (R17+): 13:10, 15:40, 20:05
Ramayana - Director's Cut (R13+): 13:15, 19:20
Godzilla Minus Zero (R13+): 15:10, 20:00
Gak Ada Matinya (R13+): 17:00
Dewi Siluman Ular (R17+): 18:10
4. CGV Pakuwon Mall Jogja (Hartono Mall)
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (13+)
ScreenX 2D (Rp52.000): 10:30, 13:35, 20:35
4DX 2D (Rp85.000): 10:45, 16:25
SphereX 2D (Rp42.000): 11:00, 14:05, 17:10, 20:15
Velvet 2D (Rp150.000): 11:50, 19:00
Regular 2D (Rp42.000): 16:05
Godzilla Minus Zero (13+)
Regular 2D (Rp42.000): 11:10
4DX 2D (Rp85.000): 13:45
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Kamis 19 November 2026.
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