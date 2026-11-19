jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara menanggapi wacana pemanfaatan kawasan hutan di wilayahnya untuk pembangunan barak militer dan tempat latihan pertahanan.

Sultan menegaskan bahwa alih fungsi kawasan hutan tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa pertimbangan yang matang.

Menurutnya, penentuan titik lokasi menjadi hal krusial sebelum rencana tersebut direalisasikan.

“Kami lihat lokasinya. Jangan asal hutan," ujar Sri Sultan pada Rabu (17/11/2026).

Selain menyoroti pemilihan lokasi, Raja Keraton Yogyakarta itu juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) DIY belum menerima pengajuan atau permohonan resmi dari instansi terkait mengenai penggunaan lahan hutan untuk kepentingan pertahanan tersebut.

"Belum tahu saya. Nanti kan mesti ada pengajuan permohonan," tegasnya.

Wacana pemanfaatan kawasan hutan menjadi barak militer ini sebelumnya mencuat dalam Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang digelar DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026 lalu.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari meminta agar rencana tersebut dikaji secara mendalam.