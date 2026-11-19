jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menambah daftar tersangka terkait kericuhan pascademonstrasi di kawasan Malioboro yang terjadi pada Selasa (10/11/2026) lalu.

Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, polisi menetapkan tiga tersangka baru berinisial BPPS, ATTHS, dan SHY.

Penambahan ini melengkapi satu tersangka sebelumnya berinisial MGYP yang lebih dahulu ditangkap dan dijerat atas kasus kepemilikan bom molotov.

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Dengan demikian, total sudah ada empat orang yang berstatus tersangka dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan bahwa penahanan ketiga tersangka baru ini dilakukan dua hari setelah penahanan tersangka pertama.

"Polda DIY telah menetapkan empat orang sebagai tersangka terhadap inisial MGYP penahanan 11 November 2026. Tiga lainnya merupakan hasil pengembangan dan telah ditahan 13 November," ujar Novita pada Rabu (17/11/2026).

Para tersangka dijerat dengan Pasal 306 atau 307 KUHP serta Pasal 13 KUHP mengenai permufakatan jahat.

Novita memastikan bahwa penyidik bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku demi mengungkap peristiwa kericuhan tersebut secara utuh.